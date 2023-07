Mondiali scherma 2023, azzurri del fioretto eliminati ai quarti

Mostruosa rimonta di Hong Kong nei due ultimi assalti della prova a squadre. Momenti di nervosismo in pedana tra i tecnici delle due nazionali, fischi in platea e rissa sfiorata

Mondiali di scherma 2023, mostruosa rimonta dei fiorettisti di Hong Kong nei due ultimi assalti della prova a squadre nei quarti di finale contro l'Italia: azzurri eliminati e asiatici in semifinale. Decisivo il penultimo assalto di Choi contro Mariniche rimonta di 8 stoccate e porta in vantaggio i suoi: opera completata nell'ultimo assalto da Cheung che contro Garozzo ferma il risultato sul 45-40. Momenti di nervosismo in pedana tra i tecnici delle due nazionali, fischi in platea e rissa sfiorata.