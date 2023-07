Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo superano nei quarti la Germania con il punteggio di 45-23 nella prova di fioretto a squadre ai mondiali di scherma in corso a Milano. Ora le azzurre dovranno affrontare il Giappone, che ha battuto il Canada per 45-34 per giocarsi l'accesso in finale.

SPADA A SQUADRE MASCHILE

Spada a squadre maschile, gli azzurri volano in semifinale per un pelo: 38-36 le stoccate tra Italia e Repubblica Ceca. Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli e Federico Vismara ora dovranno affrontare il Venezuela per agguantare la finale.