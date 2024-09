E' morto questa notte all’età di soli 32 anni il campione di motociclismo Luca Salvadori, in seguito a un incidente durante le qualifiche della tappa finale dell’Irrc (International Road Racing Championship). Punto di riferimento nel motociclismo nazionale e youtuber con un seguito vastissimo di appassionati, si è spento in ospedale per le ferite riportate durante l’incidente motociclistico avvenuto ieri, sabato 14 settembre, sul tracciato stradale di Frohburg durante le qualifiche della tappa finale dell’IRRC (International Road Racing Championship).

"Monica Allegranzi e Maurizio Salvadori, straziati dal dolore, comunicano che ieri, durante una gara dell'Irrc in Germania Luca è stato convolto in un incidente per lui mortale. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione", il messaggio della famiglia sull'account social dello sportivo.

"Trident si stringe a Monica Allegranzi e Maurizio Salvadori nel comunicare con dolore la scomparsa del figlio Luca Salvadori, coinvolto ieri in un incidente mortale durante una gara dell'Irrc in Germania. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione. Trident tutta è vicina alla famiglia e agli affetti di Luca", si legge in una nota del team