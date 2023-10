Pecco Bagnaia ha un vantaggio nel duello con Jorge Martin per il titolo MotoGp 2023. Parola di Giacomo Agostini, che all'Adnkronos analizza la sfida tra il pilota italiano della Ducati, campione del mondo in carica e leader iridati, e lo spagnolo della Pramac, che punta a conquistare la corona nella classe regina del Motomondiale.

"Difficile stabilire chi sia favorito nel duello mondiale di MotoGp tra Bagnaia e Martin. Sono due grandi piloti e lo hanno dimostrato in tutta questa stagione, velocissimi. Entrambi hanno fatto qualche errore ma quando guidi al limite ci può stare. In queste ultime 5 gare mi aspetto equilibrio e spettacolo in pista", dice Agostini. Bagnaia ha trionfato domenica nel Gp di Indonesia riprendendosi la vetta della classifica iridata. Martin, il pilota più in 'palla' negli ultimi 2 mesi, ha commesso un errore finendo ko: lo spagnolo ha vanificato il capolavoro compiuto sabato con la vittoria nella Sprint, la quarta consecutiva, e ha ceduto la prima posizione nella graduatoria dopo poche ore al top.

Ora, il braccio di ferro riprende a Phillip Island, dove domenica si corre il Gp d'Australia. Inizia la lunga volata senza respiro verso la bandiera a scacchi della stagione. Il 29 ottobre si corre in Thailandia, il 12 novembre in Malesia. Una settimana dopo, il 19 novembre, appuntamento in Qatar e senza sosta si vola a Valencia: il 26 novembre ultimo atto della stagione MotoGp. In 40 giorni, Bagnaia e Martin si giocano tutto.

"L'italiano forse può avere un piccolo vantaggio per aver già lottato per il titolo lo scorso anno vincendolo e quindi sa come gestire lo stress e la tensione, lo spagnolo vedremo -aggiunge Agostini-. In più Pecco ha anche 18 punti di vantaggio che non sono molti ma meglio averli che non averli. Vinca il migliore".