E' stato annullato ufficialmente il Gp d'Argentina della MotoGp, previsto sul circuito di Termas de Rio Hondo il prossimo 7 aprile. Per le circostanze politico-economiche il promoter locale non riesce a garantire lo svolgimento. Non verrà sostituito in calendario, la stagione 2024 comincerà il 10 marzo in Qatar e si chiuderà il 17 novembre a Valencia.