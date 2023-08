MotoGp Austria 2023, Zarco leader prime prove libere

Il pilota francese della Pramac gira in 1’29’’838 davanti alla Yamaha del connazionale Fabio Quartararo e alla Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales

Johann Zarco comanda le prime prove libere MotoGp del Gp d’Austria 2023. Il pilota francese della Pramac gira in 1’29’’838 davanti alla Yamaha del connazionale Fabio Quartararo e alla Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales. Quinto tempo per Marco Bezzecchi con la moto del team Mooney VR46 alle spalle di Alex Marquez e ottavo crono per la Ducati di Pecco Bagnaia, leader del Mondiale, preceduto da Fabio Di Giannantonio e Takaaki Nakagami.