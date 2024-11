Parte male il weekend del ducatista, che in Spagna dovrà giocarsi il tutto per tutto per puntare al terzo titolo mondiale nella classe regina

Non inizia bene l'ultimo weekend del Motomondiale per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati, che a Barcellona insegue il terzo titolo consecutivo in MotoGp e sogna la rimonta su Jorge Martin, è caduto al termine delle prove di partenza successive alle Libere 1. Il torinese è finito a terra dopo un sorpasso all'esterno di Maverick Vinales: sorpreso dalla manovra del pilota Aprilia, Bagnaia ha frenato in rettilineo ed è stato tradito dalla gomma fredda.

Bagnaia e la corsa al titolo

La caduta non ha portato in ogni caso conseguenze, ma Bagnaia è tornato ai box contrariato e furioso nei confronti di Vinales, per una manovra non compresa dal campione del mondo in carica. Nella classifica del Motomondiale Martin comanda a quota 485, mentre il pilota italiano insegue a 461 punti.