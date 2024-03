Pecco Bagnaia vince il Gp del Qatar, primo appuntamento MotoGp nel Motomondiale 2024. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, sul tracciato di Losail scatta dalla quinta posizione e trionfa precedendo di 1''329 la Ktm del sudafricano Brad Binder. Lo spagnolo Jorge Martin, vittorioso ieri nella gara sprint e partito dalla pole position, chiude al terzo posto in sella alla Pramac con un ritardo di 1''933 dal vincitore. L'iberico Marc Marquez, al primo Gp in sella alla Ducati Gresini, si piazza quarto a 3''429 da Bagnaia e si lascia alle spalle la Ducati ufficiale di Enea Bastanini, quinto a 5''153 dal campione del mondo.

La MotoGp torna in pista tra due settimane con il Gp del Portogallo in programma domenica 24 marzo. "Sapevamo quale fosse il potenziale, dopo le prestazioni del sabato sapevamo che avremmo dovuto modificare qualcosa e abbiamo sfruttato il warm up", dice Bagnaia dopo la gara. "Abbiamo gestito il Gp in modo diverso rispetto alle sessioni del sabato e rispetto alla Sprint, le scelte hanno funzionato. Abbiamo fatto un passo avanti, ora ce ne aspettiamo un altro in Portogallo", aggiunge l'iridato.

Moto 2 e Moto 3

Nella classe Moto 2, vittoria dello spagnolo Alonso Lopez che precede il belga Barry Baltus e il connazionale Sergio Garcia. Il migliore degli italiani è Celestino Vietti, nono.

La Moto 3 si apre con il successo del colombiano David Alonso, che si lascia alle spalle lo spagnolo Daniel Holgado e il giapponese Taiyo Furusato. Quarto posto per Riccardo Rossi.