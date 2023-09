Il pilota dopo l'incidente a Barcellona: "Ho preso una grande botta, al momento è difficile capire cosa sia successo, di sicuro non è stata caduta normale"

"Farò di tutto per essere a Misano". Così il campione del mondo della Ducati MotoGp Francesco Bagnaia a Sky. Il pilota ha rassicurato i tifosi all'uscita dell'ospedale di Barcellona, dove sono state escluse fratture nonostante il terribile incidente al Gp di Catalogna. Poi Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha aggiunto: "Fortunatamente non ci sono fratture, molto probabilmente Pecco sarà in pista a Misano".

"Avevo poco grip nel giro di ricognizione, ho preso una grande botta - ha detto ancora Bagnaia - Al momento è difficile capire cosa sia successo, di sicuro non è stata caduta normale. Farò di tutto per essere a Misano".