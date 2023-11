MotoGp, Bagnaia già campione nella Sprint di sabato a Valencia se…

Manca ormai solo una tappa per decidere a chi sarà assegnato il titolo di campione della MotoGp. I due contendenti sono Pecco Bagnaia e Jorge Martin entrambi su Ducati. A Valencia si metterà la parola fine ma grazie al vantaggio di 21 punti di Pecco già nella Sprint di sabato potrà confermarsi campione del mondo. A Bagnaia basterebbe fare 4 punti in più dello spagnolo per vincere il titolo matematicamente ancor prima di scendere in pista domenica per la gara. Se Bagnaia vince la Sprint di Valencia e Martin chiude al 3° posto (+26 Bagnaia), se Bagnaia chiude 2° e Martin fa 5° (+25 Bagnaia) si chiudono i giochi sabato. Perché in questi casi, anche se Pecco dovesse uscire dalla gara, e Martin vincere a Valencia, andrebbero a pari punti, ma va ricordato che, in caso di situazione di pari punti in classifica, a vincere sarebbe Bagnaia considerando il numero superiore di Gp vinti in stagione (6 per Pecco contro i 4 dello spagnolo). È vero però che nella 'gara corta' lo spagnolo sembra uno specialista, in quel caso si giocherebbero tutto in pista domenica.