Marco Bezzecchi ancora per una stagione nel team Mooney VR46 di Valentino Rossi nel Mondiale MotoGp 2024. L'annuncio del rinnovo del contratto è stato diffuso con una storia Instagram dal profilo del pilota di MotoGp. "Rimanere nel Team di Vale è per me un grande stimolo oltre che un orgoglio", dice Bezzecchi. Il 24enne pilota di Rimini è secondo nella classifica della MotoGp 2023 alle spalle del campione del mondo Pecco Bagnaia. Bezzecchi vanta 8 vittorie in carriera, 3 nella stagione in corso.