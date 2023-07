MotoGp Germania 2023, Martin vince davanti a Bagnaia

Nella classifica del mondiale Bagnaia è al comando con 160 punti, 16 in più di Martin e 34 in più di Bezzecchi

Jorge Martin concede il bis e dopo la sprint del sabato vince anche il Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring lo spagnolo della Ducati Pramac ha la meglio dopo un duello ruota a ruota su Francesco 'Pecco' Bagnaia, pilota ufficiale Ducati e leader iridato. A completare il podio nel MotoGp Germania 2023 il compagno di squadra di Martin, il francese Johann Zarco.

In una gara dominata dalle moto della scuderia di Borgo Panigale che per la prima volta nella storia piazza 5 suoi piloti nelle prime 5 posizioni in quarta e quinta posizione chiudono i due portacolori del team Mooney VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. Sesto posto per l'australiano della Ktm Jack Miller. Nella classifica del mondiale Bagnaia è al comando con 160 punti, 16 in più di Martin e 34 in più di Bezzecchi.

"Finalmente è arrivato questo momento della vittoria, era due anni che ci provavo e alla fine ci sono riuscito. E’ stata una gara davvero tosta, Pecco ha combattuto con tutte le sue energie, ho avuto un po’ di difficoltà con la gomma posteriore ma ce l'ho fatta", ha detto Martin dopo la vittoria. "Ho cercato di rimanere sempre davanti, di fare un po’ di gestione, Bagnaia ha cercato di passarmi verso la fine, abbiamo dato entrambi il massimo - ha aggiunto lo spagnolo della Ducati Pramac -. Forse potevo risparmiare un po’ la gomma all’inizio, comunque sono molto felice, adesso ci concentriamo sulla gara di Assen. Questo è solo il primo passo, mi sto avvicinando al top del livello. Ringrazio la mia famiglia, i fan e spero di continuare così".

"Ci ho provato all'ultimo giro, ma ho toccato Martin ed ero un po' al limite per recuperare. Il secondo posto era il massimo a cui potessi aspirare, ora pensiamo ad Assen", le parole di Bagnaia dopo il secondo posto. "Credo che abbiamo dimostrato di essere forti, abbiamo migliorato rispetto a ieri e ho guadagnato terreno ma non è stato sufficiente per stare davanti", ha aggiunto il pilota piemontese della Ducati.