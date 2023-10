Pecco Bagnaia vince il GP Indonesia 2023 e torna in testa al Mondiale a +18 su Jorge Martin caduto al giro numero 13. Alle spalle del campione del mondo si piazzano, dopo un duello continuo, Mavercik Vinales su Aprilia e Fabio Quartararo su Yamaha.

Martin ieri aveva vinto la Sprint MotoGp, scavalcando Bagnaia nella classifica generale del Mondiale. Martin si era imposto davanti a Luca Marini (Ducati VR 46) e a Marco Bezzecchi con l'altra moto del team VR 46. Bagnaia aveva chiuso all'ottavo posto con la Ducati ufficiale.

Bagnaia

"C'era bisogno di un risultato così, perché dopo Barcellona ne abbiamo passate un po'", ha detto ai microfoni di Sky Sport Pecco Bagnaia dopo la vittoria. "Abbiamo lottato tantissimo, non mi sono trovato bene in diverse situazioni e non trovandomi bene con la moto ho fatto fatica a spingere come avrei voluto in tanti frangenti. Ho ringraziato tantissimo la mia squadra, specie gli elettronici che mi hanno fare un grande step stamattina per spingere quanto avrei voluto: siamo riusciti a trovare una soluzione perché la moto era tanto aggressiva. Sono molto orgoglioso".