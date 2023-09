Marc Marquez nella MotoGp 2024 con chi correrà? Il pilota spagnolo della Honda, ancora lontano dalla condizione migliore, nella prossima stagione potrebbe cambiare team. L'iberico, quest'anno non competitivo nella corsa al titolo, intanto prende confidenza con il prototipo 2024 che la Honda ha portato in pista nei test di Misano. "La Honda 2024 è diversa, già a partire dalla posizione del pilota. Mi sento molto diverso in sella, ma i problemi della moto sono rimasti gli stessi di quest'anno, i risultati non sono migliorati, siamo ancora lontani da quello che ci serve".

Le parole Marquez aumentano i dubbi sul suo futuro in Honda, ma lo spagnolo ci tiene a precisare al microfono di Sky che "la Honda ha portato a Misano molta gente nuova, che ha portato nuove idee, questa cosa è importante. Io ho un impegno con la Honda, ma devo valutare tutto e decidere poi per bene il mio futuro".

Permanenza possibile, dunque. Ma le pista sono almeno 3. "Ho tre possibilità diverse, deciderò tra il GP India e il GP Giappone", ovvero tra il 22 settembre e il 1° ottobre. A questo punto, secondo i rumors nel paddock, lo scenario che si prepara davanti a Marquez è triplice: restare in Honda, andare in Ducati oppure prendersi un anno sabbatico.