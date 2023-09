Marc Marquez si prepara a dire addio alla Honda: lo spagnolo, otto volte campione del mondo, nel 2024 vorrebbe correre con la Ducati del team Gresini, entrando a far parte della squadra del fratello Alex. Lo scenario delineato da Sky Sport richiede però un ultimo tassello, non propriamente secondario: Marquez deve ottenere il semaforo verde dalla casa giapponese.

Lo spagnolo, come ha spiegato più volte, nelle ultime settimane ha valutato diverse ipotesi per il proprio futuro, tra Ktm e Pramac. I progetti con la casa austriaca non sono decollati, le altre caselle sono state occupate. Marquez, che punterebbe ad ottenere un contratto biennale, si prepara a vivere la fase finale della stagione da separato in casa alla Honda, che il primo ottobre sarà padrona di casa nel Gp del Giappone di Motegi.