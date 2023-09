MotoGp Misano 2023, oggi prove libere: orari, dove vederla in tv

Oggi prima e seconda sessione di prove libere. Presente anche 'Pecco' Bagnaia, che scenderà in pista dopo l'ok dei medici in seguito all'incidente di Barcellona

Il MotoGp 2023 torna al Misano World Circuit Marco Simoncelli. A dare il via ieri al weekend lungo del Motomondiale, la conferenza stampa dei piloti. Oggi venerdì 8 settembre, quindi, la prima e seconda sessione di prove libere. Presente anche 'Pecco' Bagnaia, che scenderà in pista dopo l'ok dei medici in seguito all'incidente di Barcellona.

CALENDARIO E ORARI

Oggi prima sessione di prove libere a partire dalle 8.55 con la Moto3, poi sarà la volta della Moto2 e, alle 10.40, la prima sessione di MotoGp, categoria che alle 14.55 sarà ancora in pista per la seconda sessione. Sabato, dopo la terza sessione di libere, le qualifiche con la pole di MotoGp che inizierà alle 10.45 (Moto3 alle 12.45 e Moto2 alle 13.40). Alle 14.55 quindi la gara Sprint. Domenica infine la gara per tutte le classi: Moto3 alle 11, 12.15 Moto2 e MotoGp a partire dalle 14.00.

DOVE VEDERLA IN TV

Prove libere, qualifiche e gara saranno visibili in diretta per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGp e in streaming su Now.