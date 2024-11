Il mondiale di MotoGp si decide all'ultima curva. Arrivati all'ultimo Gran Premio della stagione, Jorge Martin precede Pecco Bagnaia di 24 punti nella classifica generale e potrebbe festeggiare il titolo già oggi al termine della gara Sprint, prevista per oggi, sabato 16 novembre.

L'ultima gara sarà decisiva anche per il resto delle posizioni in classifica e in particolare per il terzo posto, con Marc Marquez, che nel 2025 affiancherà Bagnaia in Ducati, in vantaggio su Enea Bastianini, attuale compagno di scuderia di Pecco, di un solo punto.

Gp Barcellona, orario della Sprint e dove vederla in tv

La gara Sprint si correrà sul circuito di Barcellona oggi, sabato 16 novembre, alle ore 15. La corsa sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e NOW.

Gp Barcellona, le combinazioni per il titolo

Il Mondiale potrebbe decidersi già oggi. Jorge Martin potrebbe infatti festeggiare il suo primo titolo se si verificassero uno dei seguenti casi:

Martin vince la Sprint

Martin è 2° e Bagnaia non vince

Martin è 3° e Bagnaia chiude 5° o peggio

Martin è 4° e Bagnaia chiude 6° o peggio

Martin è 5° e Bagnaia chiude 7° o peggio

Martin è 6° e Bagnaia chiude 8° o peggio

Martin è 7° e Bagnaia chiude 9° o peggio

Martin è 8° e Bagnaia chiude 10° o peggio

Se questi allineamenti non dovessero verificarsi, per Bagnaia ci sarà da tentare l’all in nella gara di domenica. Giocandosi tutto per il tris.