Luca Marini conquista la pole position MotoGp del Gp del Qatar, penultimo appuntamento del Motomondiale 2023. Il pilota della Ducati del team VR46 ottiene il miglior tempo girando in 1'51''762. In prima fila le Aprilia Gresini di Fabio Di Giannantonio (1'51''829) e dello spagnolo Alex Marquez (1'51''898). Pecco Bagnaia, leader iridato con la Ducati ufficiale, è quarto con un giro in 1'52''036 e precede Jorge Martin, rivale nella sfida per il titolo: lo spagnolo, in sella alla Pramac, parte dalla quinta posizione (1'52''058).