Marc Marquez ha vinto il Gp di San Marino di MotoGp sul circuito di Misano. Lo spagnolo si è imposto sulle due Ducati di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini che chiudono sul podio. Capolavoro per il campione iberico quando ha iniziato a piovere, sfruttando al meglio uno scroscione per pochi attimi che ha spinto alcuni piloti a tornare ai box per cambiare la moto e, poi, costretti a rientrare nuovamente e riprendere quella da asciutto. Tra questi Jorge Martin. Scivolata, invece, per Acosta, Morbidelli e Augusto Fernandez.