Francesco Pecco Bagnaia è il più veloce nella prima giornata di test in Qatar, sul circuito di Lusail. Il campione del mondo in carica, in sella alla Ducati, gira in 1'52"040, precedendo l'altra Rossa di Borgo Panigale dello spagnolo Jorge Martin 1'52"260. Terzo lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaró (1'52"232), poi la Ktm del sudafricano Brad Binder (1'52"336) e Fabio Di Giannantonio (1'52"467), con la Ducati del team VR46,.