Motonautica, nel prologo Venezia-Montecarlo il team Albatro 32 vince la seconda tappa e comanda la classifica generale

Si è conclusa anche la seconda tappa da Cervia a Pescara del “Prologo Venezia-Montecarlo”, la gara mista di velocità e regolarità per imbarcazioni da diporto che, con queste prime tappe del 2023, rappresenta una prova generale in vista del percorso completo del 2024. Alla partenza da Cervia, così come accaduto ieri all’arrivo, grandi applausi per il Dream Team Tornado 50SR, in gara per sostenere l’Emilia Romagna colpita nei mesi scorsi dall’alluvione.

Ad imporsi nella gara di regolarità che ha visto le imbarcazioni partite dal Porto Turistico di Cervia verso la Marina di Pescara, è stato il team Albatro 32' Evo race (Cesati, Berardi, Buchli e Nordio), seguito dal Tornado 50SR (Tomba, Ghedina, Montavoci, Correggiari, Bulleri e Ronconi). Terzo gradino del podio per Interceptor 43' (Notschaele, Magnani, Cosma e Sette). Seguono, via via, tutti gli altri: Searex, Outerlimits, Alilaguna, Grady White 36, Marmat System e Rush.

Dopo la seconda tappa, quindi, troviamo primo in classifica il team Albatro 32' Evo race con 625 punti, seguito da Outerlimits con 527 e Searex a quota 469. Fuori dal podio finale, per ora, Interceptor 43' (394), Tornado 50SR (340), Alilaguna (190), Rush (167), Grady White 36 (142) e Marmat System (106). Domani ultimo capitolo del “Prologo Venezia-Montecarlo”, con la tappa di velocità da Pescara alla Marina di Rodi Garganico. Un arrivo spettacolare per una classica e prestigiosa competizione, che vuole valorizzare le nostre coste e le marine del nostro Paese.