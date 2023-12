Motonautica, Schepici nominato Cavaliere del Leone D’oro a Venezia per meriti sportivi

Dopo tante imprese sportive raggiunte nell'ambito della motonautica, portando l'Italia a risultati eccellenti in tutto il mondo, il pilota Maurizio Schepici è stato nominato Cavaliere del Leone D’oro a Venezia per meriti sportivi. Si chiude, così, un 2023 da incorniciare per Schepici, con il riconoscimento che si va ad aggiungere a quelli già ricevuti nel corso dell'anno: Leone D'Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia, Palma d'Oro di Assisi con nomina ad ambasciatore di pace e sport nel mondo e la Medaglia d'Oro a Valor Atletico del Coni. A livello sportivo, invece, il 2023 ha regalato a Schepici due nuovi record mondiali. Il primo sulla tratta Fiumicino-Civitavecchia e ritorno, il secondo sul tratto di mare Messina-Vulcano e ritorno Messina; record, quest’ultimo, migliorato di ben 5 minuti rispetto al precedente, appartenente sempre a Schepici.

"Ricevere questo premio -ha commentato il tesserato della Federazione Italiana Motonautica- è una soddisfazione enorme. Quando è arrivata la mail che me lo preannunciava non volevo crederci, ma quando mi hanno telefonato per confermarmelo, mi sono emozionato. Per me e per la mia famiglia, questo premio è motivo di orgoglio. Vorrei ringraziare -ha concluso Schepici- il Presidente della Federazione Italiana Motonautica Vincenzo Iaconianni e tutto il suo staff, oltre al mio team e tutti gli sponsor. Ci attende un 2024 di grandi novità".