José Mourinho potrebbe tornare subito in panchina dopo l'addio alla Roma. L'ex allenatore giallorosso, appena esonerato dalla società capitolina, avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club saudita Al-Shabab per diventare l'allenatore della squadra che milita nella Saudi League e dovrebbe arrivare nella capitale, Riad, nei prossimi giorni se tutti i dettagli saranno concordati. Lo riferisce Il quotidiano Al-Sharq Al-Awsat, citando fonti proprie, secondo le quali i vertici della Saudi Professional League ha approvato l’accordo.

Le stesse fonti hanno riferito al quotidiano saudita edito a Londra che il direttore sportivo dell'Al-Shabab Club, Dominico Titi, ha parlato con Mourinho giovedì per circa un'ora tramite la piattaforma Zoom.

Il 24 gennaio la Roma affronterà in amichevole a Riad proprio l'Al-Shabab. Se Mourinho accettasse in questi giorni l'incarico, potrebbe essere già in panchina contro i giallorossi di Daniele De Rossi per quell'occasione in un suggestivo faccia a faccia subito dopo il divorzio.