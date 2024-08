Lorenzo Musetti oggi contro Brandon Nakashima nel terzo turno del singolare maschile dell'US Open. L'azzurro, testa di serie numero 18, nel programma del 30 agosto 2024 scende in campo - in diretta tv e streaming - contro lo statunitense per cercare un posto negli ottavi di finale a New York. Musetti, testa di serie numero 18, è reduce dalla vittoria nella maratona di quasi 4 ore contro il serbo Miomir Kecmanovic: 2 match point annullati e successo al quinto set per il toscano. Ora, la sfida con Nakashima, numero 50 del ranking e come tutti gli americani particolarmente pericoloso sul cemento. Musetti si è aggiudicato l'unico confronto diretto con Nakashima, imponendosi in 3 set sull'erba del Queen's a giugno.

Il match è il quarto in programma sul campo numero 17, dove si comincia alle 11 americane (le 17 in Italia) con una sfida di doppio femminile. A seguire, il match del terzo turno del singolare femminile tra Vekic e Stearns. Il terzo incontro è, per il terzo turno maschile, tra l'olandese Griekspoor e il bulgaro Dimitrov. In teoria, quindi, è possibile che Musetti scenda in campo attorno alla mezzanotte italiana.

Diretta tv e streaming

Gli Us Open sono trasmessi su SuperTennis e Sky Sport. SuperTennis (canale 212 di Sky, canale 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà il torneo in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e Now.