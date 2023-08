Napoli, affaticamento per Kvaratskhelia: salta il Frosinone

Il Napoli dovrà fare a meno di Kvicha Kvaratskhelia nel match di domani a Frosinone, valido per la prima giornata di Serie A 2023 2024. Il 22enne georgiano salterà la partita contro la squadra ciociara a causa di un affaticamento muscolare. A dare l'annuncio il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. "Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone".

"E' solo una questione di prudenza", spiega l'allenatore del Napoli Rudi Garcia. "Ha avuto un trauma, ha saltato un po' di allenamenti, poi ha giocato 70 minuti l'ultima gara e da quando l'ha fatta - anche se la risonanza di ieri mostra che è tutto normale - sente un fastidio. Dato che non ci fermiamo alla prima di campionato torneremo a lavorare con lui da lunedì/martedì", aggiunge il tecnico francese in conferenza stampa.