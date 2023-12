Il Napoli ospita lo Sporting Braga oggi 12 dicembre 2023 nel match in calendario alle 21 per la sesta e ultima giornata del Gruppo C di Champions League. Gli azzurri, secondi alle spalle del Real Madrid già qualificato, possono permettersi anche una sconfitta di misura nella corsa agli ottavi di finale. Walter Mazzarri, allenatore dei partenopei, dovrebbe schierare Victor Osimhen.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.

Come vedere la partita in tv

Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sui canali 204 e 253. La partita sarà disponibile anche sulla app Sky Go e in streaming sara visibile sulla piattaforma Now.