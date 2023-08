Niente allenamento oggi per Kvicha Kvaratskhelia. L'ala georgiana, come rende noto il Napoli, non ha partecipato alla seduta a causa del lieve infortunio rimediato ieri nell'amichevole contro il Girona. Kvaratskhelia ha rimediato una contusione che l'ha costretto ad uscire dal campo. Oggi, l'esterno si è dedicato alle terapie del caso. Nella seduta, come spiega il club, Mario Rui e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo.