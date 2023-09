Napoli e Lazio si affrontano stasera alle 20.45 allo stadio Maradona nell'anticipo serale in calendario per la terza giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d'Italia vanno a caccia della terza vittoria in altrettante partite, mentre i biancocelesti sono ancora a zero punti dopo 2 sconfitte in un complicato avvio di campionato.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Potrà essere seguito su smart tv o in streaming sull'app e sul sito della piattaforma.