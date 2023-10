Napoli-Real Madrid in programma alle 21 di oggi, martedì 3 ottobre 2023, nel match in diretta tv che è valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Allo stadio Diego Armando Maradona scendono in campo le due squadre che hanno vinto i match della prima giornata contro il Braga e l'Union Berlino. Carlo Ancelotti torna da avversario a Napoli, dove non ha conquistato trofei ma ha gettato le basi per il lavoro compiuto poi da Luciano Spalletti.

Probabili formazioni Napoli-Real Madrid

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

Garcia: "Voglio Napoli con cuore e cervello"

"Avremo cuore, questo è sicuro ma ci vuole anche la testa perché ci saranno momenti della partita in cui dovremo essere bravi o a spingere o a impedire al Real Madrid di mostrare in campo le sue qualità. Servono sempre queste due cose, il cuore e il cervello ce li avremo". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match. "Questa Champions League è la competizione più bella per cui per allenatori e giocatori è sempre un momento speciale -sottolinea Garcia-. La musichetta della Champions in campo basta a darti una carica importante e a capire cosa stai giocando".

"Il Napoli deve giocare la Champions ogni anno. Siamo primi nel girone insieme al Real Madrid, ma è il campionato a portarti a giocare la Champions League ogni anno. Nell'ultimo turno siamo tornati nei primi quattro e ora possiamo concentrarci totalmente su questa grande partita, contro una squadra dal palmares unico, che ha vinto cinque Champions League negli ultimi dieci anni. E hanno almeno una decina di giocatori dell'ultima finale contro il Liverpool. Ma noi abbiamo voglia di andare in campo e fare bene", aggiunge.

Napoli-Real Madrid, pronostico bookmaker e quote

Il successo del Napoli è quotato a 2,70 su William Hill contro il 2,55 della vittoria madrilena. Sale invece a 3,50 il primo pari nella competizione delle due formazioni. Le ultime due sfide dirette hanno visto entrambe le squadre a segno, con il Goal ancora in vantaggio, a 1,61, sul No Goal offerto a 2,20. In quei precedenti della stagione 2016/17, il Real ha vinto per 3-1 – sia in casa che in trasferta – risultato fissato a 17 volte la posta mentre in pole c’è l’1-1 a 6.

Come vedere Napoli-Real Madrid in tv

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). In streaming il match sarà visibile per abbonati su Mediaset Infinity, NOW (la piattaforma on demand di Sky) e Sky Go.