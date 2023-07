Napoli, Rudi Garcia nuovo allenatore: il tweet di De Laurentiis

"A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo". Garcia: "Sono motivato e ambizioso ora come non mai"

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. La società partenopea annuncia l’ingaggio del tecnico francese, che tra il 2013 e il 2016 ha guidato la Roma. “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”, scrive su Twitter il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

"Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d'Italia", dice il neo allenatore del Napoli sui suoi profili social.