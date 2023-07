Napoli, sulle nuove maglie tricolore e Vesuvio

Il club ha svelato oggi le divise per il campionato 2023-2024

Il Napoli ha svelato oggi la prima e seconda maglia per la stagione di campionato 2023-2024. "Da Napoli al mondo" lo slogan della presentazione delle divise: azzurra la prima, bianca quella che sarà usata in trasferta e che sul davanti reca un disegno stilizzato del Vesuvio. Per entrambe, lo scudetto tricolore al centro del petto, proprio sopra lo sponsor Msc.

La vittoria nel campionato di Serie A è "l’inizio di una nuova era. Dopo 33 anni, lo scudetto è tornato al Napoli. Ancora se ne parla, i media internazionali ne hanno parlato per settimane. Credo di aver preso un grande allenatore che ha un concetto di internazionalizzazione, porterà avanti progetto già straordinario di Spalletti", ha detto Aurelio De Laurentiis durante la presentazione a bordo della nave da crociera Msc World Europa.