Victor Osimhen sarà titolare oggi in Napoli-Udinese? Il match della sesta giornata della Serie A 2023-2024, in programma alle 20.45, è legato al punto interrogativo accanto al nome del centravanti nigeriano. I rapporti tra il giocatore e il club, dopo un'estate 'condita' da voci sull'Arabia Saudita e sulla possibile partenza, sembrano ai minimi termini dopo la bufera per un video, se non due, comparsi sul profilo TikTok del Napoli.

Napoli-Udinese, le formazioni e il rebus Osimhen

In attesa di capire se Osimhen sarà impiegato, dopo la convocazione, ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia. A disposizione: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, Elmas, Gaetano, Cajuste, Zerbin, Simeone, Lindstrom, Raspadori.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Success, Lucca. Allenatore: Sottil. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Ferreira, Camara, Zarraga, Thauvin, Aké, Pafundi.

Video Osimhen, cos'è successo

La società ha pubblicato e poi rimosso un video che ironizzava sul rigore ottenuto e sbagliato da Osimhen nel match pareggiato domenica scorsa per 0-0 a Bologna. Nella clip, al centravanti viene abbinata una voce 'da cartone' animato: Osimhen chiede il rigore, lo ottiene e lo sbaglia. Sui social rimbalza un altro video in cui l'attaccante nigeriano fa da sfondo ad un ritornello che lo accosta ad una noce di cocco. Si tratterebbe di un trend (#coconut) in voga in questi giorni sul social cinese. Consiste nell'abbinare, attraverso la app di editing video della piattaforma, le proprie immagini alla canzoncina "I'm a coconut (traduzione=sono una noce di cocco)". Ce n'è abbastanza per la reazione veemente del procuratore del calciatore, Roberto Calenda.

"Quanto accaduto sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato", scrive l'agente del calciatore su X. "Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen", conclude Calenda. Come se non bastasse, il giocatore manda un segnale chiaro: dal suo profilo Instagram spariscono praticamente tutte le foto con la maglia del Napoli.

Napoli-Udinese, esame per Rudi Garcia

Il nuovo caso Osimhen deflagra in un momento già complicato per il Napoli tra campo e società. Nel mirino c'è soprattutto l'allenatore Rudi Garcia, che fatica a gestire l'eredità di Luciano Spalletti. Il tecnico francese è già lontano dall'Inter capolista e non sembra riuscito sinora a costruire un rapporto solido e proficuo con le superstar. A Bologna, Osimhen si è platealmente lamentato della sostituzione subita ma la sua protesta non è stata punita con una multa: il caso, almeno questo, è stato risolto con diplomazia. A Genova, in un altro match senza vittoria, era stato Kvicha Kvaratskhelia a manifestare le proprie perplessità per l'uscita dal campo anticipata.