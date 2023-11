Il Napoli affronta l'Union Berlino oggi, 8 novembre 2023, nel match in diretta tv alle 18.45 per il Gruppo C di Champions League. Gli azzurri, con 6 punti, sono secondi alle spalle del Real Madrid, primo a quota 9. L'Union Berlino è ultima a zero punti.

Rudi Garcia e la sfida di oggi

"Nessuna gara è facile, perché è la Champions League. L'avversario non è in buon momento, ma quando incontri una delle squadre dei cinque maggiori campionati che si è qualificata per la Champions vuol dire che non incontri una piccola squadra. Noi ci aspettiamo una partita difficile, lo dimostra anche il match con il Real Madrid. Se mettiamo il collettivo davanti, vinceremo", le parole dell'allenatore partenopeo Rudi Garcia, che non ha ancor a disposizione Victor Osimhen.

"Pensiamo che l'Union Berlino arriverà a giocare con il solito modulo, a 3 o a 5 in difesa. Ma abbiamo visto che hanno giocato anche a quattro. Prima dobbiamo concentrarci su di noi, poi dobbiamo dare problemi a qualsiasi sistema avversario, anche col pressing alto. Dovremo essere pronti anche a un cambio di modulo da parte degli avversari. Quando giochiamo con Raspadori punta, gli spazi che libera lui venendo in contro devono prenderli loro, le mezzali. E' successo ad esempio con Cajuste a Verona. Bisogna avere un po' di più di questi inserimenti quando c'è profondità alle spalle della difesa", aggiunge.

Napoli-Union Berlino, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Leite, Doekhi; Trimmel, Habener, Khedira, Aaronson, Gosens; Becker, Fofana. Allenatore: Fischer.

La partita in tv e streaming

Napoli-Union Berlino si gioca alle ore 18.45 allo stadio Maradona e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 per gli abbonati. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo, Now e Infinity+.