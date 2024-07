Nascerà nell'ex Isotta Fraschini di Saronno il nuovo hub internazionale della Uae Team Emirates

Saronno Città dei Beni Comuni e UAE Team Emirates annunciano di aver raggiunto nelle scorse settimane un accordo per la creazione nell’area ex-Isotta Fraschini di Saronno di un nuovo hub internazionale per le squadre ciclistiche professionistiche dell’UAE Team Emirates (maschile) e UAE Team ADQ (femminile). L’accordo è stato siglato attraverso una manifestazione d’interesse firmata da Giuseppe Gorla, amministratore unico di Saronno Città dei Beni Comuni, e Mauro Gianetti, Team Principal & CEO di UAE Team Emirates.

L’hub sarà la nuova sede di tutte le attività sportive, organizzative e logistiche delle squadre che fanno capo a UAE Team Emirates, e andrà a inserirsi nel progetto di rigenerazione urbana per l’area ex-Isotta Fraschini di Saronno, recentemente protocollato all’Amministrazione saronnese per l’istruttoria tecnica e la valutazione politica, ideato dallo studio CZA di Cino Zucchi, architetto di livello internazionale.

Tra le funzioni previste nell’accordo, un’università del ciclismo che permetta ai giovani che vogliono lavorare in questo settore di formarsi professionalmente ai massimi livelli possibili, un centro di medicina dello sport e del benessere fisico, un museo dell’UAE Team Emirates, una caffetteria e altri luoghi di aggregazione pensati per ottenere la massima integrazione con il progetto complessivo, il parco circostante e con la città di Saronno, tutto naturalmente in un’ottica di piena sostenibilità ambientale.

Campioni di livello mondiale, come la maglia rosa dell’ultimo Giro d’Italia Tadej Pogačar, saranno quindi in pianta stabile a Saronno nel corso della stagione e si alleneranno sulle leggendarie strade di grandi classiche, come il Giro di Lombardia e la Tre Valli Varesine, per prepararsi al meglio alle più importanti sfide del ciclismo contemporaneo. L’hub sarà inoltre il luogo per ospitare eventi, personaggi e iniziative che garantiranno a Saronno un ruolo centrale e globale nel mondo del ciclismo sportivo.

SBC e UAE Team Emirates esprimono soddisfazione per l’accordo raggiunto e per le finalità complessive del progetto sull’area ex-Isotta Fraschini, che grazie alla presenza di un player di altissimo livello come UAE Team Emirates diventa ancora più dirimente e incisivo per il rilancio e la nuova identità della città di Saronno.