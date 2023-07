NBA, Wembanyama nel mondo delle carte digitali con NFT

Victor Wembanyama nel mondo delle carte da gioco digitali con NFT. Ora nei San Antonio Spur, è il primo francese, e solo il secondo europeo, ad essere stato selezionato come prima scelta nel Draft NBA. A soli 19 anni, l'imminente debutto NBA di Wembanyama è uno dei momenti più attesi della nuova stagione. Il campione ha giocato le ultime tre stagioni nel massimo livello professionistico francese ed è stato MVP del campionato 2023, top scorer e difensore dell'anno.

Special edition dedicate ai Draft NBA

Saranno in tutto 5 le card Special Edition, create da Sorare per celebrare le prime scelte assolute dei Draf NBA: insieme al campione appena entrato nei San Antonio Spurs, anche quelle di Brandon Miller (Charlotte Hornets), Scoot Henderson (Portland Trail Blazers), Amen Thompson (Houston Rockets) e Ausar Thompson (Detroit Pistons).

Al via le aste con le nuove carte

Le aste delle carte dei nuovi campioni, mai concesse in licenza digitale prima d’ora, si apriranno il 9 luglio e consentiranno ai fan del basket attivi su Sorare di giocare e collezionare le effigi digitali dei protagonisti della prossima stagione NBA. Ogni carta includerà un badge Rookie e farà parte del numero di carte rare per la stagione 2023-2024. Nelle competizioni, queste 5 carte NBA Draft Special Edition avranno un bonus XP del 10% per tutta la stagione 2023-2024.

Sorare official NFT fantasy partner di NBA e NBPA

Per il secondo anno di seguito, Sorare sarà Official NFT Fantasy Partner della NBA e della National Basketball Players Association (NBPA). La scorsa stagione, il debuttante con il punteggio più alto - il giocatore nella loro prima stagione NBA che ha segnato il maggior numero di punti Sorare - è stato il giocatore degli Oklahoma City Thunder Jalen Williams, con 1328 punti, un punto di riferimento Wembanyama e altri cercheranno di sfondare in questa stagione. I tre giocatori più popolari della scorsa stagione su Sorare sono stati Nic Claxton (Brooklyn Nets), Luka Dončić (Dallas Mavericks) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare, ha commentato: “Da tifoso francese della NBA, ho seguito con grande interesse il draft di quest'anno. È stato un inizio entusiasmante per quella che dovrebbe essere un'altra grande stagione nella NBA, la seconda durante la quale siamo stati partner orgogliosi. Nell'ambito della nostra partnership con l'NBA, siamo lieti di lanciare nuove carte rare in edizione speciale dei 5 migliori giocatori scelti al draft in vista della prossima stagione 2023-24. Ci impegniamo a offrire ai fan nuovi modi per connettersi con le loro star preferite e questo darà ai Sorare Manager la possibilità di possedere una parte davvero unica della storia della NBA, aggiungere giocatori entusiasmanti alla loro collezione e giocare le loro carte giocatore digitali nelle loro formazioni".