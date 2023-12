Il Milan a caccia del miracolo in Champions League. I rossoneri devono vincere sul campo del Newcastle nella sesta e ultima giornata del Gruppo F per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Il Diavolo deve vincere e sperare che il Psg perda in casa del Borussia Dortmund.

Il Milan rischia subito al 3' per l'intervento di Tomori: il difensore colpisce male e costringe Maignan alla parata. Il Newcastle prende in mano le redini del match, i rossoneri faticano ad uscire dal guscio e ad innescare Leao per uscire dalla pressione. Al 20', occasione colossale per i padroni di casa. Joelinton si inserisce e con un tocco di destro supera Maignan, il pallone è destinato a finire in rete ma Tomori con una miracolosa scivolata salva sulla linea e impedisce a Almiron di timbrare da 2 passi.