Ai rossoneri serve la vittoria in Inghilterra e la contemporanea sconfitta del Psg per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League

Il Milan in campo stasera a Newcastle nel match decisivo della sesta giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nella sfida, in programma alle 21 e trasmessa in diretta tv, per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. La formazione allenata da Pioli ha 5 punti come gli inglesi. Nell'altro match si sfidano Borussia Dortmund, primo con 10 punti e già qualificato, e Psg, secondo a quota 7. Solo la sconfitta dei francesi consentirebbe al Milan di conquistare il secondo posto con una vittoria in Inghilterra.

"Abbiamo solo un obiettivo, solo una possibilità: vincere la partita. Sappiamo cosa ci aspetta, che avversario e che ambiente affronteremo. È il primo vero bivio della stagione", le parole di Pioli alla vigilia.

"Sappiamo l'importanza della partita e dell'importanza di rimanere in Europa -aggiunge Pioli-. Ci aspettiamo tutti di fare una grande partita contro un avversario che è molto difficile. Dobbiamo far diventare questo momento il nostro momento".

Newcastle-Milan, le formazioni probabili

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. All. Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Come vedere la partita in tv e streaming

Il match Newcastle-Milan sarà trasmesso in diretta tv e streaming da Amazon Prime Video. Per vedere la partita bisogna collegarsi all'app disponibile per smart tv o utilizzare una console o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV, Timvision Box. La sfida sarà visibile anche sul sito Prime Video.