Nuoto, da domani a Palermo la SferraSwim Cup

Un week end lungo di eventi al Circolo Velico Sferracavallo. Si comincia domani con la II edizione della SferraSwim Cup, la festa del nuoto in cui appassionati, neofiti e principianti, si cimenteranno in un percorso su boe di circa 1200 metri nel Golfo di Sferracavallo. I partecipanti - che partiranno alle 10 dalle acque antistanti il Circolo per ritornarvi al termine del percorso - non potranno ricevere in gara aiuti di alcun tipo, non potranno utilizzare né mute, né fast-skin, né costumi per gare in piscina o in acque libere, né pinne, né respiratori, pena la squalifica. Ogni atleta sarà dotato di microchip per la registrazione del suo tempo all’arrivo. Una vera e propria festa del nuoto con tanto di party finale. Bando di gara e regolamento sul sito www.circolovelicosferracavallo.it

Domenica sarà la volta della vela con il Campionato nazionale Contender che vedrà la partecipazione di ventuno velisti provenienti da tutto il Paese più cinque imbarcazioni straniere (Austria, Olanda, Germania e Svizzera). Dopo lo skipper meeting - previsto per le 10,30 - alle 12 sarà dato il segnale di avviso 1* prova. Barche in acqua anche Lunedì e Martedì per concludere con la premiazione che vedrà sul podio i primi tre classificati Overall, il Miglior Over 60 e il Miglior Under 30. Prima della ripartenza, grande festa di chiusura presso la sede sociale del Circolo (in via Plauto 27).

Se possibile saranno disputate 9 prove con un massimo di 3 prove al giorno. Potrà essere effettuata una prova aggiuntiva solo per recuperare un ritardo (una tantum nell’arco della manifestazione).