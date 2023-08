Nuova terza maglia per il Milan, il debutto contro il Verona il 24 settembre

"Ac Milan e Puma sono orgogliosi di presentare il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24. La combinazione dei colori del kit celebra la cultura dell'inclusività e della diversity, obiettivo che è da sempre stato primario per il Club. Il nuovo Third kit presenta un'esclusiva combinazione di colori ravish, fizzy lime, white, royal sapphire e majestic purple ed è splendidamente completato da un'elegante riproduzione monocromatica dell'iconico badge del Club, un richiamo all'illustre heritage di Ac Milan". Lo fa sapere il club con una nota.

"Per celebrare il lancio del nuovo Third kit di AC Milan, dal 24 agosto al 5 settembre, saranno disponibili nel popolare sports action game Rocket League decalcomanie Octane e Fennec personalizzate e basate sul design del Third kit di AC Milan, wheels a tema PUMA e un banner dei giocatori PUMA. Il debutto in campo del Third kit avverrà nel weekend del 24 settembre a San Siro, in occasione di Milan-Hellas Verona, durante la seconda partita casalinga della stagione".