L'Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna per 92-82 in gara 1 della finale scudetto. I campioni d'Italia, sotto 36-44 all'intervallo, hanno cambiato marcia nella ripresa, dominata con il parziale di 56-38. L'Olimpia ha capitalizzato i 22 punti di Shabazz Napier e i 15 di Devon Hall. Alla Virtus non sono bastati i 19 punti di Marco Belinelli, i 16 di Tornike Shengelia e i 15 di Milos Teodosic. Domenica, sempre a Milano, gara 2.