Olimpia-Virtus 79-76, Milano avanti 2-0 in finale scudetto

L'Olimpia Milano batte la Virtus Bologna per 79-76 in gara 2 della finale scudetto e conduce 2-0 nella serie al meglio delle 7 partite. Partita ricca di emozioni ma rovinata da uno strascico ad alta tensione dopo la sirena: parte del pubblico di Milano inveisce contro Teodosic che si accinge ad entrare nel tunnel, il serbo reagisce agli insulti spintonando un tifoso che finisce per terra. L'intervento degli steward e degli altri giocatori evitano il peggio e riportano la calma. Gara emozionante, con Milano e Bologna che combattono a lungo in un duello punto a punto. Grande cooperazione nell'Olimpia, con cinque giocatori in doppia cifra e Shields top scorer con 18 punti, mentre la Virtus si affida all'estro di Shengelia (17 punti). La serie ora si sposta a Bologna, con la Virtus che nella gara in programma mercoledì sera alle 20:30 è costretta a vincere per evitare di trovarsi con le spalle al muro.