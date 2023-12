L'Olimpia Milano batte la Virtus Bologna per 82-80 nel big match dell'11esima giornata della Serie A di basket. La vittoria consente a Milano di salire a 12 punti, mentre Bologna rimane a quota 16 e perde la chance di mantenere la vetta con Brescia, prima a 18. La sfida si risolve in volata, con i due liberi realizzati da Melli (15 punti) e l'ultimo assalto virtussino sfumato. Milano, avanti di 12 nel terzo periodo, si fa raggiungere e superare prima del finale punto a punto. L'Olimpia ringrazia Melli, Maodo Lo (14 punti) e Shavon Shields (14). Bologna, che nel finale spreca più di una chance, va al tappeto nonostante i 16 punti di Marco Belinelli e i 13 di Toko Shengelia.

Il match accende le discussioni su X per questioni televisive e non cestistiche. Il Nove, che trasmette in diretta la partita, lascia i telespettatori 'appesi' a 3'' dalla fine: Daniel Hackett è in lunetta per i liberi che potrebbero favorire la rimonta della Virtus, ma la pubblicità oscura l'epilogo e il sipario cala. Su X il malumore esplode con una valanga di messaggi che criticano la tv.