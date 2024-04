Il 22 aprile ci sarà l’annuncio dei portabandiera delle Olimpiadi di Parigi, ci sarà la possibilità di avere un uomo e una donna? "Non ho mai detto che sarà così, ho detto che ne parlerò con la Giunta il 22 aprile. Dico che alcuni comitati olimpici nazionali avranno un solo portabandiera, noi siamo il Comitato in cui il presidente è membro del Cio e siamo il paese organizzatore dei prossimi giochi olimpici invernali". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione della 25ma edizione della Race for the cure.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sui casi di Frank Chamizo e Giorgio Minisini, Malagò ha spiegato che "sono completamente diversi". "Nel caso di Chamizo basta vedere il filmato per capire che ha subito palesemente un torto, ho parlato a lungo con Frank e non devo aggiungere altro. Però tutte le proteste a tutti i livelli sono state fatte, sia con la federazione nazionale che a livello di rapporti personali con il Cio. Per ciò che riguarda Minisini è una scelta tecnica e come tutte le scelte tecniche uno le può avallare o meno, ma secondo né un dirigente sportivo né un rappresentante della politica, dal mio punto di vista, devono entrare in questo discorso”.