L'Italia in finale nella spada femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Rossella Fiammingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi in semifinale hanno travolto la Cina per 45-24 e in finale attendono Francia: medaglia sicura per le azzurre, a caccia del primo oro italiano in pedana.

L'Italia è a quota 8 medaglie: 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi. La scherma ha contribuito sinora al bottino azzurro con il bronzo di Gigi Samele e con l'argento di Filippo Macchi. Si attende il primo squillo dalle azzurre nella finale in programma alle 20.30.

Notizie e risultati di oggi 30 luglio