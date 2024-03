L'ex calciatore su Instagram: "Cure psichiatriche e per dipendenze, voglio tornare come che ero prima"

"Mi sto sottoponendo a un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze e mi allontano dalla gente che amo: nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco". Dani Osvaldo pubblica su Instagram uno sfogo in cui confessa i problemi con cui sta cercando di convivere. L'ex calciatore - che in Italia ha indossato le maglie di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter - si sta curando per problemi di dipendenze e per ritrovare una piena salute mentale in un momento complesso anche dal punto di vista economico.

"Racconto questo non per fare la vittima ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate. Mi costa molto aprirmi, uscire dalla realtà costruita nella mia testa. È molto difficile distinguere quello che è reale e quello che non lo è. Da solo non ne esco, ma voglio farcela. Voglio tornare a essere quello di prima. Ora non so come uscire da questa casa, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi".

"Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre. Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela (la ormai ex, Ballester, ndr). Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più".