Padel ai Giochi Europei 2023 sognando le Olimpiadi

Il padel alla conquista dei Giochi Europei 2023, con le Olimpiadi nel mirino. "Per noi è una emozione indescrivibile essere ai Giochi Europei di Cracovia, è un giorno storico. Per il padel essere per la prima volta parte di una manifestazione organizzata dai comitati olimpici europei è un traguardo che fino a qualche anno fa era inimmaginabile, oggi è realtà. Questo è un primo passo, ma noi puntiamo a tante altre cose", dice Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale di padel (Fip), a Cracovia per i Giochi Europei dove il padel ha fatto il suo esordio assoluto, con l'obbiettivo di puntare ai Giochi Olimpici.