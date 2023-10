Pallavolo, Acea sponsor del Roma Volley Club

Acea sarà sponsor della squadra Roma Volley Club per il campionato 2023/2024 di serie A1 femminile. Il Gruppo lega cosìil suo nome ad una delle squadre più importanti del panorama sportivo, già vincitrice della Coppa Italia di serie A2 femminile. Il logo di Acea comparirà sulle maglie delle giocatrici di volley, sul taraflex a margine della superficie di gioco e sui pannelli led a bordo campo. Con il suo sostegno Acea conferma non solo l’attenzione per il territorio di Roma, dove il Gruppo è nato oltre 110 anni fa, ma anche per i valori dello sport e dell’inclusione. Con questa scelta l’Azienda promuove inoltre la cultura dello sport, incentivando i valori dello spirito di squadra e dell’aggregazione sociale, che il volley da sempre rappresenta.