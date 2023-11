Julio Velasco torna alla guida della nazionale femminile di pallavolo. Lo annuncia la Fipav con una nota sul proprio sito ufficiale. La Federazione Italiana Pallavolo comunica di aver affidato l'incarico di commissario tecnico della nazionale femminile a Julio Velasco. "Per l'allenatore di La Plata, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, si tratta di ripartire con una nuova avventura sulla panchina azzurra. L'incarico di Velasco partirà dal 1° gennaio". "Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta -dichiara il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi-. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra". La conferenza stampa di presentazione di Velasco si terrà martedì 21 novembre alle ore 14, presso il Centro Federale Pavesi di Milano.