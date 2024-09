Pallavolo, Prg Retail Group con Prénatal e Toys Center al fianco del Consorzio Vero Volley

Per la prima volta, PRG Retail Group, con le sue insegne Prénatal e Toys Center, entra ufficialmente nel mondo dello sport agonistico, scegliendo di sostenere il Consorzio Vero Volley, uno dei principali attori del panorama della pallavolo italiana. La sponsorship coinvolgerà le squadre di Serie A1 femminile e maschile e si estenderà anche al settore giovanile, dove il gruppo sarà presente in diversi progetti e attività. A partire dai più piccoli con il minivolley, fino ad essere "title sponsor" di una delle squadre giovanili del consorzio, PRG Retail Group si impegna a sostenere lo sviluppo delle nuove generazioni nello sport.

"PRG Retail Group debutta con i brand Prénatal e Toys Center nel mondo dello sport agonistico al fianco di atlete e atleti che esprimono in campo gli stessi valori che ci caratterizzano: capacità di fare squadra, di vivere e condividere emozioni, rispetto delle persone e delle regole. Con questa partnership vogliamo confermare il nostro impegno responsabile verso le giovani generazioni e sono sicuro che insieme saremo in grado regalare nuove esperienze, momenti memorabili di gioco e di crescita, grandi emozioni che non si dimenticano”, ha dichiarato Alberto Rivolta, Ceo di PRG Retail Group.

Nella stagione che sta per iniziare, i brand Prénatal e Toys Center saranno presenti sulle maglie delle squadre principali: Prénatal si legherà alla squadra femminile, mentre Toys Center sarà il partner della squadra maschile. La collaborazione con il Vero Volley, noto per le sue squadre di alto livello e per il forte impegno nella promozione dell’etica giovanile, rappresenta un'alleanza strategica fondata su principi condivisi. I valori del Consorzio, come democrazia, educazione e responsabilità, rispecchiano perfettamente quelli di PRG Retail Group, il primo "Kids & family hub" che affianca le famiglie a partire dalla nascita, accompagnandole nella crescita e nell’intrattenimento.