La partita è in programma alle 20 alla South Paris Arena

Semifinale maschile di volley oggi, mercoledì 7 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024, tra Italia e Francia. La partita è in programma alle 20 alla South Paris Arena. Gli azzurri si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto il Giappone con una grande rimonta da 0-2 e 21-24, mentre la Francia ha avuto la meglio sulla Germania. L'altra semifinale vedrà la Polonia opposta agli Stati Uniti.

Le Olimpiadi vengono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision.

Questa partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai2.